Haberler

Muş'ta tatlı imalathanelerinde bayram mesaisi sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta tatlıcılar, Kurban Bayramı öncesi artan siparişleri yetiştirmek için vardiyalı sistemle gece gündüz çalışıyor. İşletme sahibi Emrah Büdüş, günde ortalama 1500 tepsi tatlı hazırladıklarını belirtti.

Muş'ta tatlıcılar, Kurban Bayramı için verilen siparişlerin yetiştirilmesi için mesai yapıyor.

Kentte tatlı ve pasta imalatı yapan işletmeler, bayramda vatandaşların taleplerini karşılamak için çalışıyor.

İmalathanelerde baklava, şekerpare, güllaç, kadayıf ve tulumba gibi birçok tatlı hazırlanıyor.

Vardiyalı sistemle gece gündüz çalışan tatlı ustaları, özenle yaptıkları tatlı çeşitlerini beğeniye sunuyor.

"Günde ortalama 1500 tepsi hazırlıyoruz"

İşletme sahibi Emrah Büdüş, bayram öncesi sipariş yoğunluğunun arttığını söyledi.

Yoğunluk dolayısıyla personel sayısını artırdıklarını belirten Büdüş, şunları kaydetti:

"İmalat kısmında görev yapan ustalarımız 3 gündür gece gündüz vardiyalı bir şekilde mesai yapıyor. Tezgahta satış için destek personel aldık. Siparişlerimiz yoğundur. Genellikle dayaklık süresi uzun ürünler tercih ediliyor. Günde ortalama 1500 tepsi hazırlıyoruz. Ekstra artırabiliyoruz."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı

İran, Hamaney'le ilgili haftalardır konuşulan iddiayı doğruladı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı

Koltuğa geri döndü, ilk icraatı tartışma yarattı! Listede 24 isim var
Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskandığı çocuğa kabusu yaşattı
Netflix'in yıldızı Stewart McLean'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Bir haftadır aranıyordu: Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar