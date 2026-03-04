Malazgirt'te iftar programı düzenlendi
Muş'un Malazgirt ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kız öğrenci yurdunda düzenlenen iftar programında kaymakam ve müdürlük çalışanları, öğrencilerle bir araya geldi.
Programa, Kaymakam Göksu Bayram, eşi Nebahat Elif Bayram, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Yiğit ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Boran Karataş katıldı.
Kaymakam Bayram, iftar öncesi öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.
Kaynak: AA / Veysel Eşin