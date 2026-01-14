Korkut'ta kurumlar arası futsal turnuvası yapıldı
Muş'un Korkut ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası futsal turnuvası, final karşılaşmasıyla sona erdi. 10 takımın katıldığı turnuvada ödüller sahiplerini buldu.
Kurum salonunda yapılan ve 10 takımın katıldığı turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
Final maçını izleyen Kaymakam Orhan Ayaz, sporcuları tebrik etti.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel