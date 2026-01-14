Haberler

Korkut'ta kurumlar arası futsal turnuvası yapıldı

Muş'un Korkut ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası futsal turnuvası, final karşılaşmasıyla sona erdi. 10 takımın katıldığı turnuvada ödüller sahiplerini buldu.

Muş'un Korkut ilçesinde kurumlar arası futsal turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen turnuva, final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Kurum salonunda yapılan ve 10 takımın katıldığı turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Final maçını izleyen Kaymakam Orhan Ayaz, sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
