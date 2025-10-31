Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığına İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda konuşan Çakır, il genelinde yürütülen ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çakır, toplantının amacının mevcut durumun analiz edilmesi, devam eden ve planlanan yatırımların gözden geçirilmesi, karşılaşılan sorunların belirlenerek çözüm yollarının geliştirilmesi olduğunu belirtti.

Kentte devam eden ve planlanan projeleri gözden geçirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Çakır, Muş'un sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükseltmenin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

Kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinin ve vatandaşların bu hizmetlere kolay erişebilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"2025 yılı üçüncü dönem itibarıyla il genelinde toplam 392 proje planlanmış, bu projelerden 248'i tamamlanmış, 10'u devam etmekte, 7'si ihale aşamasındadır. Yatırım programında yer alan projelerin toplam bedeli 27 milyar 537 milyon 474 bin 312 liradır. Yıllara sari projelerin önceki yıllardaki harcaması 5 milyar 877 milyon 725 bin 239 lira, 2025 yılı ödeneği ise 4 milyar 224 milyon 635 bin 841 liradır. 2025 yılında yapılan 2 milyar 857 milyon 183 bin 112 lira harcamayla yüzde 43,39 nakdi gerçekleşme ve yüzde 75,58 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Devam eden projelerin hızlı şekilde tamamlanması için kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. İdari prosedürleri sadeleştirmek, saha çalışmalarını yakından takip etmek, mevcut kaynakları verimli kullanmak suretiyle projelerimizi hızla hayata geçirmek öncelikli görevimiz olmalıdır."

Yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin yürütülen projelerin son durumuna ilişkin sunumlar yaptığı toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.