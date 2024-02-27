Muş'ta Dağcılık Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Muş'ta, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından düzenlenen "Kış Gelişim Kampı" kapsamında "Dağcılık" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde TDF tarafından 4 yıldır düzenlenen yarışmalarda derece alan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, doğa ile ilgili fotoğraf sergisine katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Doğa sporlarının ilgisini çektiğini ifade eden Çakır, "Doğayla baş başa olmayı çok seven bir insanım. Özellikle sergiye gelmek istedim. Okul ziyaretlerinde gençlere sürekli doğayla barışık bir yaşamları olmasını tavsiye ediyorum. Konumunuz, mesleğiniz ve ekonomik durumunuz ne olursa olsun mutluluğunun kaynağını ben doğada görüyorum. Doğayla bütünleşik ve rahat olan insanların çok daha mutlu ve hayattan daha fazla keyif aldıklarını düşünüyorum ve görüyorum. Doğayla iç içe yaşayanları ve dünyayı gezenleri keyifle sosyal medyadan takip ediyorum. Bunlar için çok büyük bütçelere gerek yok." diye konuştu.

Çakır, "Muş'ta doğa sporlarıyla ilgilenen derneklerimiz var ve bu derneklere üye olun. Bu anlamda Muş son derece bereketli bir coğrafya. Tarihimizin en önemli olaylarının cereyan ettiği bir nokta. Burada fotoğrafı bulunan tüm doğaseverleri tebrik ediyorum." dedi.

TDF Yönetim Kurulu Üyesi ve kamp sorumlusu Mehmet Çağlayan da Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından "Kış Gelişim Kampı"nı Muş'ta icra ettiklerini belirterek, "Muş'ta altıncı kez bu programı yapıyoruz. 88 dağcımız ve 7 antrenörümüz var. Federasyon tarafından düzenlenen uluslararası yarışmalarda derece alan fotoğrafları burada sergiliyoruz. Katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra "Dağcılık" ile ilgili düzenlenen konferansta katılımcıların soruları cevaplandı.

Vali Avni Çakır ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, 88 dağcının kaldığı kampüs yerleşkesindeki çadır alanını inceledi.

Programa, bir çok ilden gelen 88 dağcı, 7 antrenör, kurum amirleri, gençlik liderleri ve öğrenciler katıldı.