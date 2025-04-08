Muş'ta Çamur Yağışı Oto Yıkamacılarda Kuşkusuz Yoğunluk Yarattı

Toz taşınımının yağmurla çamura dönüşmesi oto yıkamacılarda kuyruk oluşturdu

MUŞ - Muş'ta çamur yağışı sonrası oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.

Muş'ta etkili olan toz taşınımı ve yağmur sonrası araçlarının üzeri çamurla kaplanırken, vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı. Kent genelindeki birçok oto yıkama işletmesinde uzun kuyruklar oluştu. Görüş mesafesini azaltan bu doğa olayı, hem sürücülerin hem de oto yıkamacıların mesaisini artırdı.

Oto yıkamacılarda gün boyu süren yoğunluk dikkat çekerken, işletme sahipleri uzun zamandır böyle bir hareketlilik yaşanmadığını belirtti. Araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar ise saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

Yoğun bir gün geçirdiklerini söyleyen oto yıkama işletmecisi Davut Taş, "Dünden beri etkili olan toz taşınımı nedeniyle araçlar berbat hale geldi. Bugün sabah dükkanı açtığımızdan bu yana yoğunluk hiç azalmadı. Halen araç yıkamaya devam ediyoruz, dışarıda sıra bekleyen birçok araç var. Toz taşınımı nedeniyle bugün, diğer günlere göre çok daha fazla yoğunluk yaşadık. Araçlar gerçekten kötü durumdaydı. Biz oto yıkamacılar olarak elbette her gün böyle bir yoğunluğu görmek isteriz" dedi.

Çamurla kaplanan aracını yıkamaya getiren vatandaşlardan Ömer Varlık ise, "Dün yağmurla birlikte çamur yağdı. Bu durum araçları oldukça kirletti, bizim araç da adeta çamurun içinde kaldı. Ben de arabamı yıkatmak için geldim ama hangi oto yıkamaya gittiysek hepsi kalabalıktı. Sıraya girmek zorunda kaldık. Oto yıkamacıların da keyfi yerinde, çünkü Muş'ta neredeyse tüm araçlar çamur içinde kaldı ve herkes aracını yıkatmaya getirmiş. Onlara da kolay gelsin" ifadelerini kullandı.