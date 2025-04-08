Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz

"Anlaşamazsak askeri seçeneğe yöneleceğiz"
Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! İşte istenen ceza
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

Keyfi yerine gelen Trump'tan Çin'le ilgili bomba iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

Erdoğan'dan İBB'deki soruşturmaya ilişkin çok konuşulacak çıkış

Muş'ta Çamur Yağışı Oto Yıkamacılarda Kuşkusuz Yoğunluk Yarattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta etkili olan toz taşınımı ve sonrasındaki yağmur, araçların çamurla kaplanmasına neden oldu. Oto yıkamacılarda uzun kuyruklar oluşurken, işletme sahipleri yoğun bir gün geçirdiklerini belirtti.

Toz taşınımının yağmurla çamura dönüşmesi oto yıkamacılarda kuyruk oluşturdu

MUŞ - Muş'ta çamur yağışı sonrası oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.

Muş'ta etkili olan toz taşınımı ve yağmur sonrası araçlarının üzeri çamurla kaplanırken, vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı. Kent genelindeki birçok oto yıkama işletmesinde uzun kuyruklar oluştu. Görüş mesafesini azaltan bu doğa olayı, hem sürücülerin hem de oto yıkamacıların mesaisini artırdı.

Oto yıkamacılarda gün boyu süren yoğunluk dikkat çekerken, işletme sahipleri uzun zamandır böyle bir hareketlilik yaşanmadığını belirtti. Araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar ise saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

Yoğun bir gün geçirdiklerini söyleyen oto yıkama işletmecisi Davut Taş, "Dünden beri etkili olan toz taşınımı nedeniyle araçlar berbat hale geldi. Bugün sabah dükkanı açtığımızdan bu yana yoğunluk hiç azalmadı. Halen araç yıkamaya devam ediyoruz, dışarıda sıra bekleyen birçok araç var. Toz taşınımı nedeniyle bugün, diğer günlere göre çok daha fazla yoğunluk yaşadık. Araçlar gerçekten kötü durumdaydı. Biz oto yıkamacılar olarak elbette her gün böyle bir yoğunluğu görmek isteriz" dedi.

Çamurla kaplanan aracını yıkamaya getiren vatandaşlardan Ömer Varlık ise, "Dün yağmurla birlikte çamur yağdı. Bu durum araçları oldukça kirletti, bizim araç da adeta çamurun içinde kaldı. Ben de arabamı yıkatmak için geldim ama hangi oto yıkamaya gittiysek hepsi kalabalıktı. Sıraya girmek zorunda kaldık. Oto yıkamacıların da keyfi yerinde, çünkü Muş'ta neredeyse tüm araçlar çamur içinde kaldı ve herkes aracını yıkatmaya getirmiş. Onlara da kolay gelsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.