Muş'ta 120 kişiye kovan, karavan ve arıcılık ekipmanı dağıtıldı

Muş'ta, "Baldan Altın Kanatlar Projesi" kapsamında 120 kişiye, yüzde 85 hibe desteğiyle kovan, karavan ve arıcılık ekipmanı dağıtımı yapıldı.

Muş Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından arıcılığı yaygınlaştırmak ve üretimi artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ekipman dağıtım töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, 100 kadına 10'ar arılı kovan ile arıcılık ekipmanları, 20 gezgin arıcıya ise çekme karavan teslim edildi.

Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un en önemli potansiyelinin tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

Uçsuz bucaksız ovaları, verimli arazileri, zengin su kaynakları, genç nüfusuyla Muş'un önemli bir merkez olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Muş'umuzun sahip olduğu bu potansiyeli daha da geliştirmek, çeşitlendirmek, ovalarımızı ve arazilerimizi daha verimli hale getirmek ve çiftçi kardeşlerimize her konuda destek olmak amacıyla yeni projeler geliştiriyoruz. Bu projemizin temelinde Muş'umuzun özellikle arıcılık alanındaki zengin potansiyeli bulunuyor. Arıcı kardeşlerimiz çok zor şartlarda çalışıyor. Yol kenarında, çadır altında ya da su kaynaklarından uzak alanlarda üretim yapıyorlar. Bunu görünce müdürümüzle istişare ederek bu projeyi hazırladık ve uygulamaya koyduk. Karavanlarla hem üretim yapan kardeşlerimizi teşvik etmeyi hedefledik hem de onların ulaşamadıkları noktalara giderek daha uzun süre kalmalarını ve üretim kapasitelerini artırmalarını amaçladık. Ayrıca arıcılık sezonu dışında da karavanlarını araçlarına takarak başta Doğu Anadolu olmak üzere Türkiye'nin güzelliklerini gezmelerini istiyoruz. Bu anlamda orijinal ve güzel bir fikir olduğunu düşünüyoruz."

Bu proje kapsamında 15 milyon 327 bin lira bedelle karavan ve ekipmanların tedarik edildiğini dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Esas hedefimiz kadın kardeşlerimizin yeteneklerini, kapasitelerini ve çalışkanlıklarını daha görünür hale getirmek. Muş'un kadını erkeğinden çok daha çalışkan. Hayata geçirdiğimiz projelerin tamamına yakınında kadınları merkeze almaya gayret gösteriyoruz. Yaklaşık 20 milyon lira bütçeli koyunculuk projesinde de kadınlarımızı ön plana çıkardık. Onların azmine, gücüne ve işlerine sahip çıkacağına güvendik. Burada da 100 kadın kardeşimize 10'ar arılı kovan ve arıcı kıyafeti vereceğiz. Bu kadınlarımızın birçoğu daha önce bu konuda tecrübe sahibi değildi. Kurslardan ve eğitimlerden geçerek sahada üretime katılmalarını, aile ekonomisine katkı sağlamalarını, yarınlara daha güçlü hazırlanmalarını amaçlıyoruz."

Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç ise arıcılığın yalnızca üretim odaklı değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Arıcılığın ekosistemin ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Gönç, "Muş'un dağları, yaylaları ve zengin bitki florasıyla arıcılığa elverişli bir yapıya sahip. Bu özelliğimiz nedeniyle ilimiz, gezginci arıcıların ilk uğrak yerlerinden biri. 2025 yılı verilerine göre yaklaşık 710 gezginci arıcı, 290 bin arılı kovanla ilimizde konakladı. Bu veri, Muş'un arıcılık potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Bakanlık olarak arıcılığa önemli destekler sağlıyoruz." dedi.

DAKA Muş Koordinatörü Fuat Özkan da projenin kadınların üretime katılımını artıran ve kırsal kalkınmayı destekleyen önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kurum amirleri ile üreticiler katıldı.