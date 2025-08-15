Muş'ta 60 Yaşındaki Çiftçi Kurutmalık Sebzeleriyle Ailesini Geçindiriyor

Muş'ta çiftçilik yapan 60 yaşındaki Yücel Levent, 10 yıldır tarlasında ürettiği sebzeleri kurutarak yol kenarına kurduğu tezgahta pazarlıyor.

Mercimekkale köyünde yaşayan Levent, 50 dönümlük tarlasında yetiştirdiği biber, domates, kabak ve patlıcanları ipe dizerek güneşte kurutuyor.

Muş-Erzurum kara yolunun 25. kilometresinde yolun kenarında kurduğu tezgahta sebzeleri satan Levent, elde ettiği gelirle ailesini geçindiriyor.

Levent, yaptığı açıklamada, kurutmalıkların bölgede kışın en çok tüketilen ürünler arasında yer aldığını söyledi.

Kurutmalık sebzelerin önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Levent, şöyle konuştu:

"Muş-Erzurum kara yolu kenarında kurduğumuz seyyar tezgahta sebzeleri satıyoruz. Burada ilkbahar mevsiminden bu yana sebze, kavun ve karpuz yetiştiriyoruz. Ayrıca domates, biber, patlıcan ve kabak kurutuyoruz. Bir kısmını Muş sebze haline veriyoruz. Diyarbakır, Van ve Bitlis gibi çevre illerin yanı sıra Karadeniz ve büyükşehirlerden çok fazla sipariş alıyoruz. Ekimini 50 dönümlük alanda gerçekleştirdiğimiz ürünlerimiz, tazeliği ve organik yapısıyla halkımız tarafından tercih edilmektedir. Vatandaşlar genellikle kurutmalık ürünleri tercih ediyor. Sebzelerimiz doğal ve organiktir. Her ürünümüz ata tohumundan üretilmektedir."