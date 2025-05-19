Muş'ta 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Muş'ta 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törende öğrencilerin şiirleri, müzikli etkinlikler ve halk oyunları gösterileri yer aldı, ayrıca yarışmalar düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, açık otopark alanında devam etti.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuduğu törende, müzikli etkinlikler ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Törende düzenlenen yumurta taşıma ve çuval yarışmaları izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona eren törene, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Fatih Vural, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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