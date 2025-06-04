Muş Ovası'nda Karpuz Fideleri Toprakla Buluştu

Muş Ovası'nda Karpuz Fideleri Toprakla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Ovası'nda karpuz üretimine başlandı. Üreticiler, havaların ısınmasıyla birlikte ekim alanlarını hazırlayarak serada yetiştirdikleri fideleri toprakla buluşturdu. İl Tarım ve Orman Müdürü, bölgenin tarımsal potansiyelini vurguladı.

?Bölgenin önemli karpuz üretim merkezlerinden Muş Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluşturuldu.

Muş'ta havanın ısınmasıyla ovadaki tarlalarda meyve ve sebze üretim mesaisi başladı.

Ekim alanlarını hazırlayan karpuz üreticileri, serada yetiştirdikleri fideleri dikti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine Muş Ovası'nın tarımsal faaliyet açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Verimli ve sulanabilir topraklarda tarımın rahatlıkla yapılabildiğini belirten Gönç, şunları kaydetti:

"357 bin hektarlık tarıma elveriş alanımızın 313 bin hektarlık kısmında tarla tarımı, 7 bin hektarlık alanda sebzecilik, 2 bin hektarlık alanda ise meyvecilik faaliyeti yürütülmekte. Ağırlıklı olarak karpuz üretiyoruz. Bunun yanında domates, kavun, salatalık ve lahana üretimi de var. Karpuz, ilimizde önemli bir yer tutuyor. 2024'te yaklaşık 3 bin hektarlık alanda 200 bin tonluk üretim gerçekleşti. Üretim açısından bölgemizde ilk sırada yer almaktayız."

Karpuz üreticisi Sedat Demir ise "Muş'ta yetişen karpuz doğaldır, tarlaları verimlidir. Hava, akşamları serin, gündüzleri sıcak olduğu için kolay kolay hastalık tutmaz. Muş Ovası'nın her yerinde su var. Damlama sistemi kurduk. Dönümden 7,8 ton verim alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu

Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı

Acun, Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti

Kene ısırığı can aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.