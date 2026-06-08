Haberler

Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 4 milyar 475 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Muş merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 26 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca "7258 sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis)" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, belirlenen şüphelilerin banka hesaplarında 2023-2024 yıllarında yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklanan 4 milyar 475 milyon 638 bin 38 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 6 Haziran'da Muş merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda av tüfeği, 4 av tüfeği şarjörü, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen aralarında cezaevinde olanların da bulunduğu şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Çok yakın bir zamanda...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen buluşma gerçekleşti! Ahmet Nur Çebi, tarihi kulübü satın almaya hazırlanıyor

Bir görüşme daha! Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alıyor
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

Görüntüler o şehrimizden! ''Artık yeter'' deyip sokaklara indiler
70 yaşındaki komşusunu 60 bin TL için katletti

70 yaşındaki komşusunu üç kuruş için katletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti

Dolmabahçe'de sürpriz görüşme! İşte fotoğrafa düşülen not

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Reha Muhtar'ın 'Cenazeme katılmasın' dediği Deniz Uğur'dan dikkat çeken paylaşım

"Cenazeme katılmasın" demişti! Deniz Uğur'dan dikkat çeken paylaşım
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler

Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına kahkaha atan Yıldırım'dan ilk sözler