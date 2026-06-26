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Bulanık'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

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Muş'un Bulanık ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Gazi İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, öğrencilere yaz tatilinde dinlenmenin yanı sıra kişisel gelişim için de zaman ayırmalarını tavsiye etti. Tatil boyunca ücretsiz spor, müzik ve sanat kurslarının açılacağı duyuruldu.

Muş'un Bulanık ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Gazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katılan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, öğrencilere yaz tatilini dinlenmenin yanı sıra kişisel gelişim için de değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Tatil boyunca ilçede futbol, voleybol, basketbol, müzik, resim ve çeşitli sosyal etkinliklere yönelik ücretsiz kurslar açılacağını belirten Koşansu, öğrencileri bu kurslara katılmaya davet etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ise karnenin yalnızca notlardan ibaret olmadığını, bir eğitim yılı boyunca verilen emeğin ve kazanımların göstergesi olduğunu ifade ederek öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
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