Muş Bulanık Kaymakamı Koşansu, amatör futbol maçında sporcuları tebrik etti

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Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, amatör futbol takımları arasındaki karşılaşmayı izledi.

Bulanık İlçe Stadı'nda Bulanık Gençlerbirliği ile Bulanık Bilican Spor arasında oynanan maçı takip eden Koşansu, karşılaşmanın ardından sporcuları tebrik etti.

İlçede spor müsabakalarının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koşansu, "İlçemizde futbol müsabakalarının oynanması ve gençlerimizin sahada mücadele etmesi bizleri sevindiriyor. Spor, gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sunarken onlara disiplinli olmayı, takım ruhunu ve dayanışmayı da öğretiyor. Gençlerimizin yeteneklerini geliştirebilecekleri alanların artmasını önemsiyoruz." dedi.

Sporun skor ve galibiyetten ibaret olmadığını vurgulayan Koşansu, "Futbolun dostluk, kardeşlik ve centilmenlik çerçevesinde oynanması büyük önem taşıyor. Sporcularımızın sezon boyunca sakatlıklardan uzak, başarılı bir dönem geçirmelerini diliyorum. Bulanık'ta sporun gelişmesine katkı sunan antrenörlerimize, öğretmenlerimize, kulüplerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA