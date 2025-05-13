Muş Alparslan Üniversitesi, Muş Lalesini Ekonomiye Kazandırmayı Hedefliyor

Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki akademisyenler, koruma altına aldıkları Muş lalesinin ekim alanının genişletilerek ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütüyor.

Üniversitesi bünyesinde kurulan Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli akademisyenler, kentte doğal olarak yetişen ve endemik bir tür olan lalelerin katma değerinin artırılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda lalelerin yetiştiği alanlardan aldıkları soğanları kampüs yerleşkesinde oluşturdukları bahçeye eken akademisyenler, özenle baktıkları bu soğanların diğerlerine göre daha çok büyüdüğünü ve 3-4 kök verdiğini gözlemledi.

Aldıkları başarılı sonuçlar sayesinde soğanların ekim alanının genişletilmesine yönelik çalışmalarına devam eden akademisyenler, Muş lalesinin seri üretimini de yaparak çiftçilere yeni bir gelir kapısı oluşturmayı hedefliyor.

"Muş lalesine yeni bir çeşit kazandırmak niyetindeyiz"

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yenikalaycı, AA muhabirine, 2019 yılından bu yana Muş lalesinin bazı fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesine ve soğan sayısını artırmaya yönelik çalışmalara yoğunlaştıklarını söyledi.

Merkezde oluşturdukları bahçede ıslah çalışmalarıyla 3-4 soğan veren laleler elde ettiklerini anlatan Yenikalaycı, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Tohumluk Teşkilat Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne lalenin tescili için müracaat ettik. 2 yıllık bir süreçten sonra bu bitkinin tescil edilmesini bekliyoruz. Muş lalesinde yeni bir çeşit kazandırmak niyetindeyiz. Bu bitkilerin ticarileşmesi ve ekonomik olarak kullanılmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz kente gelir getirecek bir üretim kapısının açılması. Bunun akabinde seri üretimini de yapmayı, belediyelere veya diğer ticari kuruluşlara satarak gelir elde etmeyi umuyoruz. Lale soğanını önümüzdeki yıllarda 30 bin adede çıkaracağız."

"Gelecekte burası bir Geofit Üretim Merkezi olabilir"

Muş Alparslan Üniversitesi'nde daha kapsamlı Lale Soğanı Bahçesi oluşturmayı planladıklarını ifade eden Yenikalaycı, şöyle konuştu:

"Muş, kışın çok fazla kar yağması ve yıllık yağış miktarıyla soğanlı bitkilerin üretimi bakımından çok uygun bir iklim ve ekolojiye sahip. Lale başta olmak üzere diğer soğanlı bitkiler, çok az bir masrafla kışın da üretilebilecek bitkilerdir. Laleler, serin iklim istiyor. Sıcak bölgelerde çiçeklenme süresi kısa oluyor. Fazla sıcak ve güneşli hava istemiyor. O bakımdan Muş, lale ve soğanlı bitkiler üretimi için çok ideal bir ilimizdir. Gelecekte burası bir Geofit Üretim Merkezi (soğanlı, rizomlu, yumrulu bitki) olabilir. Bu yönden çok büyük avantajlara sahip olduğunu söyleyebilirim."