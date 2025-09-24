Muratspor U19 Takımı'ndan Şampiyonluk Hedefi

Haberler

Muş'ta U19 Bölgesel Gelişim Ligleri'nde mücadele eden Muratspor, Tatvanspor'u 3-2 yenerek lige 3 puanla başladı. Antrenör Harun Yılmaz, sporcuların tamamının Muşlu olduğunu belirterek şampiyonluk hedeflerini dile getirdi. Maddi destek beklediklerini vurguladı.

Muş'ta U19 Bölgesel Gelişim Ligleri kategorisinde mücadele eden Muratspor takımı, şampiyon olmayı hedefliyor.

Deplasmanda ilk maçına çıkarak Tatvanspor'u 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan takımın antrenörü Harun Yılmaz, basın mensuplarına, sporcuların tamamının Muşlu olduğunu söyledi.

Çocukların önünü açmak için lige katıldıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle hedefimiz şampiyonluk. Bu ligde şampiyon olup önümüzdeki gruplara, gruplardan da Türkiye şampiyonasına gitmek. Böyle bir potansiyelimiz var. Maddi olarak hiçbir yerden destek alamıyoruz. Gönüllülük esasıyla yola çıktık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Maddi açıdan zorlanıyoruz ama ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz."

