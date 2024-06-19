Üye Girişi
Haberler

Muratpaşa Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, farklı yaş gruplarına yönelik 22 branşta düzenleyeceği yaz dönemi spor okulları için kayıtların 24 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, cimnastik, karate, kickboks, boks, judo, badminton, squath, güreş, masa tenisi, satranç, yüzme, buz pateni, fitness, su cimnastiği, pilates, aerobik ve zumba branşları yer alacak. Başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak.

Muratpaşa Belediyesinin, farklı yaş gruplarına yönelik 22 branşta düzenleyeceği yaz dönemi spor okulları kayıtları 24 Haziran'da başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her çocuğun istediği branşta temel eğitim alması ve yetişkinlerin sporu gündelik yaşamın bir parçası haline getirmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında spor okullarında yaz dönemi başlatılacak.

Spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, cimnastik, karate, kickboks, boks, judo, badminton, squath, güreş, masa tenisi, satranç, yüzme, buz pateni, fitness, su cimnastiği, pilates, aerobik ve zumba branşları yer alacak.

Başvurular, belediyenin internet sitesi "spor.muratpasa-bld.gov.tr" adresinden yapılabilecek. 1 Temmuz'da başlayacak dersler, 6 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Basketbol Voleybol Futbol Tenis Spor Spor Güncel Haberler

Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar

Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar

 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli

17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli

 Benzin ve motorine okkalı zam

Benzin ve motorine okkalı zam

 Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular

Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title