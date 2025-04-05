Murat Yıldız'ın Sıfır Atık Sıfır Engelli Projesi 352 Kişiye Umut Oldu

Tekstil işçisinden örnek davranış

16 yıldır "Sıfır Atık Sıfır Engelli" projesiyle 352 kişiyi sevindirdi

KARABÜK - Karabük'te tekstil işçisi Murat Yıldız, 16 yıl önce başlattığı 'Sıfır Atık Sıfır Engelli' projesi çerçevesinde 333 tekerlekli sandalye ve 19 akülü sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Karabük'te tekstil sektöründe çalışan evli ve 2 çocuk babası Murat Yıldız, 2001 yılında Tekirdağ'daki bir fabrikada geçirdiği iş kazasının ardından hayatını değiştiren bir projeye imza attı.

Fabrikanın çatısından düşerek ciddi şekilde yaralanan Yıldız, 5 ay süren tedavi sürecinin ardından yürümeye başlayabilse de, kazadan sonra konuşma zorluğu yaşamaya başladı.

Yıldız, memleketi Karabük'e dönerek tekstil fabrikasında çalışmaya devam etti. Burada, iş yerinin başlattığı mavi kapak toplama kampanyasını yönetmeye başlayan Yıldız, 2009 yılında "Sıfır Atık Sıfır Engelli" projesini başlattı. Bu proje çerçevesinde iş çıkışlarında ve hafta tatillerinde kentteki caddelere, sokaklara ve okul önlerine boş bidonlar yerleştirerek plastik kapak toplamaya başladı. Ayrıca, çeşitli iş yerlerinden eski elbise askılıkları, iplik bobinleri ve kırık araç tamponları gibi atık malzemeleri toplayarak ihtiyaç sahiplerine yardım etti.

Bugüne kadar, çevresindeki insanların desteğiyle 333 tekerlekli sandalye ve 19 akülü sandalye temin eden Yıldız, son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan yürüme engelli Azra Kayalı'ya 19'uncu akülü sandalyeyi hediye etti.

Proje hakkında konuşan Yıldız, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyoruz. Bize sadece dua edin diyoruz. Onlar da bol bol dua ediyorlar. Her biri de Allah razı olsun. Onların sevinci ve mutluluğu her şeye değer. Doğru yoldayız, doğru işi yapıyoruz." şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, ailesinin de projeye büyük destek verdiğini belirtti.

Murat Yıldız, insanların yardımlarıyla bugüne kadar pek çok engelliye ulaşarak onların hayatını kolaylaştırmayı başardığını söyledi.