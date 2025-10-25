Murat Kekilli Kayseri'de Duygu Dolu Bir Konser Verdi
Sanatçı Murat Kekilli, 'ERVA Spor Okulları Gençlik Şöleni' etkinliği kapsamında Kayseri'de konser verdi. Müzikseverler, Kekilli'nin sevilen şarkılarına eşlik etti.
Sanatçı Murat Kekilli, Kayseri'de konser verdi.
Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında "ERVA Spor Okulları Gençlik Şöleni"nde sahne alan Kekilli, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Talas Paraşüt İniş Alanı'nı dolduran müzik severler, Kekilli'nin parçalarına eşlik etti.
Konsere Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ERVA Spor Okulları öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel