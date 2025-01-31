Murat Bilal Emin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" karelerine oy veren Emin, "Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafından yana kullandı.

Emin, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.