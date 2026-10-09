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Murat Ağırel sermaye soruşturmasında dezenformasyon suçlamasıyla adliyeye geldi

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Murat Ağırel sermaye soruşturmasında dezenformasyon suçlamasıyla adliyeye geldi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası soruşturması kapsamında gazeteci Murat Ağırel, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ağırel, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan gazeteci Murat Ağırel adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gazeteci Murat Ağırel, 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Ağırel, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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