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Münbiç'te Terör Saldırıları Sonrası Sessiz Protesto

Münbiç'te Terör Saldırıları Sonrası Sessiz Protesto
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Suriye'nin Münbiç ilçesinde artan terör saldırıları nedeniyle halk, iş yerlerini kapatarak ve çocuklarını okula göndermeyerek sessiz protesto düzenledi. Son saldırılarda 28 sivil hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde son günlerde düzenlenen terör saldırıları nedeniyle halk; iş yerlerini kapatarak, evlerinden çıkmayarak ve çocuklarını okula göndermeyerek sessiz protesto yaptı.

Tarım işçisi kadınları dün sabah saatlerinde hedef alan terör saldırısının ardından, Münbiç merkezi genelinde sessiz protesto düzenlendi.

Sabah saatlerinden itibaren protesto kapsamında halk evlerinden çıkmadı, esnaf kepenk kapattı, bölge sakinleri çocuklarını okula göndermedi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.

Münbiç'in Aralık 2024'te terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesinin ardından düzenlenen 7 terör saldırısında, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 28 sivil hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştı.

Daha önce de Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'nin vergi adı altında haraç toplaması, hayat pahalılığı ve temel hizmetlerdeki aksaklıklara, esnaf kepenk kapatarak tepki göstermişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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