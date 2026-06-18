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Hindistan'ın Mumbai Kentinde Yüzme Havuzları ve İnşaatlara Su Temini Durduruldu

Hindistan'ın Mumbai Kentinde Yüzme Havuzları ve İnşaatlara Su Temini Durduruldu
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Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'de muson yağmurlarının gecikmesi ve son on yılın en kurak haziran ayının yaşanması nedeniyle su rezervuarlarındaki seviye kritik düzeye düştü. Yetkililer, içme suyunu korumak için yüzme havuzları ve inşaat alanlarına su teminini durdururken, endüstriyel ve ticari kullanıcılara yönelik su arzında da yüzde 20 kesintiye gidildi.

YENİ DELHİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'de yüzme havuzlarına ve inşaat alanlarına su temini durduruldu.

Brihanmumbai Belediye Şirketi çarşamba günü yaptığı açıklamada, içme suyu kaynaklarını korumak amacıyla endüstriyel ve ticari kullanıcılara yönelik su arzında da yüzde 20 oranında kesintiye gidildiğini duyurdu.

Yetkililere göre, bu karar geciken muson yağmurları ile son on yılı aşkın sürenin en kurak haziran ayının yaşanması sonucu su rezervuarlarındaki seviye düşüşü göz önünde bulundurularak alındı.

15 Mayıs'tan bu yana kent genelinde yüzde 10'luk tedbir amaçlı su kesintisi uygulanıyordu.

Su temininde şehir dışındaki yedi göle bağımlı olan Mumbai'de yetkililer, su rezervlerinin toplam kapasitenin yüzde 10,35'ine gerilediğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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