Vakıflar Genel Müdürlüğünün muhtaç aylığı tutarı yükseltildi
Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaç durumdaki yetimler ve engelli vatandaşlara verilen muhtaç aylığını 7 bin 326 lira 40 kuruştan 9 bin 89 lira 11 kuruşa yükseltti.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) muhtaç durumdaki yetimler ile yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen muhtaç aylığı tutarı artırıldı.
VGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 7 bin 326 lira 40 kuruş olan muhtaç aylığının 9 bin 89 lira 11 kuruşa yükseltildiği bildirildi.
Paylaşımda, "Asırlardır yaşatılan vakıf anlayışımız doğrultusunda, ihtiyaç sahiplerine uzanan destek elimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel