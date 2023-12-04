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Mühendisler Dip Çamurundan Tuğla Üretti

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Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, dip çamurundan tuğla ürettiğini açıkladı. Bu tuğlalar, yapı endüstrisinde kullanılabilecek uluslararası standartlara sahip.

Mühendisler dip çamurundan tuğla üretti

KOCAELİ - Dip çamurundan tuğla ürettiklerini açıklayan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik, "Uluslararası standartlara göre olması gereken değerlere sahip yapı endüstrisinde kullanılabilecek tuğla yönetimini gerçekleştirdik" dedi.

Türkiye'nin en büyük çevre temizliği projesi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliğinde çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde 'Hedef Sağlıklı Bir Deniz Ekosistemi' paneline ev sahipliği yaptı. Müsilaj konusunda yapılması gerekenleri anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Her gün 4,5 milyon metreküp evsel atık su Marmara Denizi'ne gidiyor. Bunun sadece yüzde 53'üne ön arıtma yapılıyor. Geri kalan 47'si biyolojik ve ileri biyolojik arıtmalara tabi tutuluyor. Marmara Denizi'ne bir damla arıtılmamış suyu bırakmayan tek belediye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. 23 arıtma tesisi çalışıyor. Yaklaşık 500 milyon TL yıllık elektrik faturası ödüyoruz" dedi.

Dip çamurundan tuğla ürettiler

Başkan Büyükakın'ın ardından akademisyenlere söz verildi. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik'in sunumu dikkat çekti. Prof. Dr. Sınmazçelik, "Marmara Denizi'nden çıkan çamura mühendis gözüyle baktığımızda 'Bu sadece ham maddedir. Acaba biz bunu nasıl kullanabiliriz?' diye düşündük. İçerisinde kil olan, organik malzeme olarak buna baktık. 'Nasıl kullanırız?' mantığıyla hareket ettik. Biz bu gelen dip çamurunu bir takım işlemlerden geçirdik. 'Matris malzemenin içine takviye malzemesi olarak kullanabilir miyiz?' diyerek bunu çalıştık. Dip çamurunu kullanarak standartlara uygun tuğla ürettik. Uluslararası standartlara göre olması gereken değerlere sahip, yapı endüstrisinde kullanılabilecek halde tuğla yönetimini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Panele katılım yoğun oldu

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın başkanlığını yaptığı panele Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kağan Özdemir, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik, TÜBİTAK-MAM Deniz Araştırmaları ve Teknik Araştırmalar Grup Lideri Dr. İbrahim Tan ise konuşmacı olarak katıldı. Paneli ayrıca KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, ilçe belediye başkanları, çevre illerden akademisyenler ve öğrenciler takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Üniversitesi Marmara Denizi Kocaeli Çevre Teknoloji Güncel Haberler

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