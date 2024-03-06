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Muhasebeciler Haftası Havza'da Kutlandı

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Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen etkinlikle Muhasebe Haftası, Havza'da kutlandı. Havza, Vezirköprü, Ladik ve Kavak'ta hizmet veren muhasebeciler ve mali müşavirler, özel bir otelde düzenlenen programda bir araya geldi. Etkinliğe SMMMO Başkanı Dilaver Öğütçü de katıldı.

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebeciler Haftası kapsamında Havza'da etkinlik düzenledi.

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen etkinlikle Muhasebe Haftası kutlandı.

Havza, Vezirköprü, Ladik ve Kavak'ta hizmet veren muhasebeciler ve mali müşavirler, Havza'da özel bir otelde düzenlenen programda bir araya geldi.

SMMMO Havza Temsilciliği tarafından organize edilen etkinliğe SMMMO Başkanı Dilaver Öğütçü de katıldı.

Öğütçü, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla Muhasebe Haftası'nın kutlandığını anlatarak, "Odamız kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken beyan ve bildirimlerin hazırlanması, gönderimi, meslek mensuplarımız tarafından yapılmaktadır. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı sunmaktadır." diye konuştu.

SMMMO Havza temsilcisi Naim Demir ise ekonomin temel taşlarından biri olan muhasebenin önemine değinerek, "Bizler devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gören bir mesleği icra etmekteyiz. Mesleğimizin bunlar gibi sorumluluğu olmasının yanında bir sanattır. Başta tüm meslektaşlarım olmak üzere bu mesleğe emek veren herkesin Muhasebe Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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