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Muhasebeci ve mali müşavirler miting düzenledi

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Muhasebeci ve mali müşavirler, enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmaması ve mesleki sorunlarının çözümü için miting düzenledi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, haklı taleplerinin yerine getirilmesini isteyerek, çalıştıracak personel bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Muhasebeci ve mali müşavirler, enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmaması ve mesleki sorunlarının çözümü için miting düzenledi.

Anıtpark'taki mitingde konuşan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, haklı taleplerinin yerine getirilmesini isteyerek, çalıştıracak personel bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Kartaloğlu, her ay milyonlarca beyanname gönderdiklerini ancak bunun karşılığını alamadıklarını ifade etti.

Geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin uygulanmasının mümkün olmadığını belirten Kartaloğlu, "3 ayda bir bilanço verilemez. Geçici vergi, enflasyon olduğu için var. Enflasyon olduğu için verdiğimiz bir beyannamede bilanço vererek enflasyonu düzeltmeye çalışacağız. Bunun uygulanması teknik olarak mümkün değil." dedi.

Kartaloğlu, taleplerini şöyle sıraladı:

"İnsanca yaşayacağımız mali tatil istiyoruz. Enflasyon düzeltmesinin yıllık olmasını talep ediyoruz. Mali Müşavirlik hizmetlerinde KDV indirilmelidir. Orantısız cezalar kaldırılmalıdır. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Yeşil pasaport istiyoruz. Mali müşavirleri KOSGEB desteklerinden yararlanmalıdır. Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatılmalıdır."

Kaynak: AA / Güncel

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