MUĞLA VALİSİ TAVLI HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Milas'ta makilik yangını, ormana sıçradı (4)Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesinde makilikte çıkarak ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü, yerleşim yerleriyle ilgili olarak gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.