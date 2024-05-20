Muğla Seydikemer'de Gençlik Konseri
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs gençlik konserinde Ayna grubu ve İlyas Yalçıntaş sahne aldı. Konseri yaklaşık 5 bin kişi izledi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gençlik konserinde Ayna grubu ve İlyas Yalçıntaş sahne aldı.
Seydikemer Belediyesi tarafından düzenlenen konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sanatçılar, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Gençlerin bayramına yakışır sanatçıları ilçeye getirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, tüm katılımcılara teşekkür etti.