Muğla Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 15 Gözaltı, 12 Tutuklama

Muğla Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 15 Gözaltı, 12 Tutuklama
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Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık suçlamasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı. Operasyonda, dolandırıcılık için kullanılan birçok dijital malzeme ele geçirildi ve 484 milyon lira kripto cüzdanlardaki nakit akışı tespit edildi.

MUĞLA merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Datça ilçesinde yaşayan Mustafa Uğur, 26 Haziran 2024'te Telegram uygulaması üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle kendisine gönderilen IBAN'lara toplam 398 bin lira gönderdiğini belirtip, dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda araştırma raporları, banka yazışmaları, güvenlik kamerası çözüm tutanakları ve MASAK raporlarıyla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 6 Mayıs'ta Muğla, İstanbul, Antalya, Mardin, Samsun ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 cep telefonu, 46 sim kart, 10 banka kartı, 2 dekont, 2 DVD ve 10 USB bellek ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kripto cüzdanlarındaki nakit akışının 484 milyon lira olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edile şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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