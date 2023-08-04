Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 31 Şüpheli Gözaltına Alındı

MUĞLA'nın 7 ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum, Milas, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 28 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 2,5 gram skunk, 255 kök Hint keneviri, 133 gram kubar esrar, 14 gram amfetamin, 7 ecstasy, 5 gram kokain, 144 yeşil reçeteli hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 31 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.