Muğla'da Gençlik Merkezi İhalesi Tamamlandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak Kötekli Gençlik Merkezi'nin ihalesinin yapıldığı bildirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunacak merkez için ihale sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Üniversite öğrencilerinin ve yurtlarda kalan gençlerin yoğun olarak yaşadığı mahallenin yapılacak merkezle yeni bir cazibe noktasına kavuşacağına vurgu yapılan açıklamada, "Yeni merkez bünyesinde sinema ve çok amaçlı salon, güzel sanatlar atölyesi, kişisel gelişim atölyesi, dil eğitimleri atölyesi, inovasyon atölyesi, satranç, yapay zeka, uzay ve havacılık atölyeleri, E-Spor ile kütüphane ve okuma salonu yer alacak. Böylece gençler hem eğitim hayatlarını destekleyecek hem de boş vakitlerini verimli şekilde değerlendirebilecek." ifadelerine yer verildi.

Gençlere verilen önemin her geçen gün arttığına dikkat çekilen açıklamada, onların her alanda gelişim göstermesi, sosyal hayata aktif katılım sağlaması ve geleceğe donanımlı bireyler olarak hazırlanması için yatırımlara aralıksız devam edildiği kaydedildi.

Son dönemde hayata geçirilen gençlik ve spor yatırımlarının Muğla'da gençliğe verilen önemin somut göstergesi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Kötekli Gençlik Merkezi, özellikle üniversite öğrencilerimizin yoğun yaşadığı bu bölgede gençlerimizin uğrak noktası olacak, onların hem sosyalleşmesine hem de kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacaktır. Üniversite öğrencileri ve yurt gençliği açısından önemli bir ihtiyaca cevap verecek merkez, kısa süre içinde tamamlanarak hizmete girecek." denildi.