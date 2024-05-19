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Muğla'da gençler gölde kanolarıyla 19 Mayıs'ı kutladı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 'Yurdum Kampta' etkinliğine katılan gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gölde kanolarının küreklerini çekerek kutladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, "Yurdum Kampta" etkinliğine katılan gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gölde kanolarının küreklerini çekerek kutladı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığının Muğla'daki yurtlarında kalan 50 öğrencinin katıldığı "Yurdum Kampta" etkinliği düzenlendi.

Kampta öğrenciler, gezilerde Köyceğiz'in tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Köyceğiz Kazancı Orman Kampı'nda çadır kuran öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde buluştu.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ve görevli antrenörler eşliğinde kanolarına binen gençler gölde kano sürmenin mutluluğunu yaşadı.

Gençler etkinlik sonunda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

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