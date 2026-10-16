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Muğla'da FTSO Akademi'de perakende ve mağaza dizayn eğitimine 10 kişi katıldı

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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Akademi bünyesinde düzenlenen Perakende ve Mağaza Dizayn Eğitimi'ne 10 kişi katıldı. Deniz Öztaş'ın verdiği eğitimde değişen tüketici davranışları, satış süreçleri, mağaza içi yerleşim ve görsel sunum teknikleri ele alındı.

Muğla'da, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Akademi bünyesinde "Perakende ve Mağaza Dizayn Eğitimi" gerçekleştirildi.

İşletmelerin hizmet kalitesini artırmak ve çalışanların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla FTSO Likya Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve Deniz Öztaş tarafından verilen eğitime 10 kişi katıldı.

Programda, değişen tüketici davranışları, satın alma kararlarını etkileyen faktörler, müşteri memnuniyeti, ikna yöntemleri ve satış süreçlerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Ayrıca mağaza içi yerleşim planlaması, ürünlerin raf ve reyonlarda konumlandırılması, teşhir düzenlemeleri ve görsel sunum teknikleri gibi mağaza tasarımının alışveriş deneyimine etkileri katılımcılara anlatıldı.

Kaynak: AA
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