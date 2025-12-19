Muğla İl Tarım İl Müdürlüğü'nden ÇKS başvuruları hatırlatması

Muğla'da, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2025'te sona ereceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ilde tarımsal faaliyetlerini sürdüren üreticilere yönelik yapılan hatırlatmada, ÇKS başvurularının 31 Aralık 2025'te sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, tarımsal desteklemelerden yararlanabilmek ve kayıtların güncel tutulabilmesi adına, henüz başvurusunu tamamlamamış olan üreticilerin belirtilen tarihe kadar işlemlerini gerçekleştirmelerinin büyük önem taşıdığı aktarıldı.

ÇKS başvurularının, üreticilerin kayıtlı oldukları Ziraat Odaları aracılığıyla yapıldığı hatırlatılan açıklamada, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için son başvuru tarihinin beklenmemesi ve başvuruların zamanında tamamlanması tavsiye edildi.