Muğla, Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Muğla, Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı
Güncelleme:
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'nda kentin turizm potansiyelini tanıtarak 2026 sezonu için iş birliklerini güçlendirdi. Fuarda Muğla'nın doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri tanıtıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'nda yer alarak kentin turizm potansiyelini tanıttığı ve 2026 sezonu için iş birliklerini güçlendirdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF) 22-24 Ekim tarihleri arasında Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7'nci kez kapılarını açtı.

Turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturan fuarda, yabancı seyahat acenteleri, Türkiye'nin kaynak pazarlardaki güçlü tur operatörleri, uluslararası standartlarda hizmet veren konaklama tesisleri ile sektöre teknoloji, hizmet ve bilgi sağlayan firmalar yer aldı.

Fuarın en çok ziyaret edilen stantlarından biri Muğla oldu.

Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye, Bodrum, Seydikemer ve Datça Belediyeleri, Muğla'nın doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini ve sürdürülebilir turizm hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Fuarda Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Muğla standını ziyaret etti.

Katılımcılar, fuar boyunca 2026 turizm sezonuna ilişkin iş birlikleri ve tanıtım çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, 2026 turizm sezonunun kent genelinde daha verimli ve etkin geçmesi amacıyla Türkiye turizminin önde gelen seyahat acenteleri ve tur operatörleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi mirası, gastronomisi ve misafirperver insanlarıyla Türkiye'nin en özel destinasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Bu zenginliği sadece yaz sezonuna sığdırmak istemediklerini ifade eden Aras, amaçlarının kenti dört mevsim yaşanabilir bir turizm kenti haline getirmek olduğunu, bu kapsamda sürdürülebilir turizm anlayışını benimsediklerini ve yerel değerleri koruyarak turizmin çeşitlenmesini sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
