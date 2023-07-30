Mudurnu'da Adli Soruşturma Kapsamında Kazı Çalışması Başlatıldı

Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak Köyü mevkiinde Hasan ve Yaşar Toy çiftine ait arazide Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında kazı çalışması başlatıldığı öğrenildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 20 madenci bölgeye getirildi. Arazide bulunan ahırın içerisinde başlatılan kazı çalışmalarında geride kalan 2 aylık süreç içerisinde yerin yaklaşık 16 metre derinliğine kadar inildiği belirtildi.

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak Köyü mevkiinde Hasan ve Yaşar Toy çiftine ait arazide Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında 26 Mayıs tarihinde kazı çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yürütülen bir soruşturma kapsamında kazı başlatıldığı öğrenildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 20 madenci bölgeye getirildi. Arazide bulunan ahırın içerisinde başlatılan kazı çalışmalarında geride kalan 2 aylık süreç içerisinde yerin yaklaşık 16 metre derinliğine kadar inildiği belirtildi.

Köy sakinlerinden Rahmi Kavi, "Kazı yapıldığını bizde duyduk. Ama içerigi hakkında bir bilgim yok. Defineden bahsediliyor. Kimileri terörle alakalı şeyler arandığını söylüyor. Kimileri altında bir şehir olduğundan söz ediyor. 90 yıllarda o bölgede yol çalışması yapılırken lahit mezarlara rastlanmıştı." dedi.

"2 AYDIR KAZIYORLAR"

Bir başka köy sakini İskender Beşlioğlu ise, "Valla define arıyorlar diyorlar ama başka şey mi arıyorlar bilmiyoruz. Görmeyince bir şey diyemiyoruz. 90'lı yıllarda Karayolları orada çalışma yaparken boş mezarlar çıkmıştı. İçi boş bir mezardı. Burayı iki aydır kazıyorlar" diye konuştu.