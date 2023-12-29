Mudurnu Belediyesi İş Yerleri İhalesi Gerçekleştirildi

Mudurnu Belediyesine ait çarşı ve kent meydanında bulunan 60 iş yerinin, kiraya verilmesi için ihale gerçekleştirildi.

Mudurnu Belediyesi'nde iş yerlerinin kiralanması için düzenlenen ihaleye, daha önce aynı iş yerlerinde kiracı olan vatandaşlar katıldı.

Mudurnu Belediyesi Başkanvekili İlknur Kaymak'ın başkanlığında gerçekleştirilen ihalede, iş yerleri 3 yıllığına kiraya verildi.

İhaleye katılan vatandaşlar, 2 bin lira ile 9 bin lira arasında değişen bedellerle iş yerlerini yeniden kiraladı.