Mtv, Damga Vergisi ve Harçlara Yüzde 18,95 Zam

Güncelleme:
(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında motorlu taşıtlar vergisi (MTV), damga vergisi ve maktu harç tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yer alan tarifelerdeki taşıtlar için 2026 yılı MTV tutarları yüzde 18,95 oranında artırılacak.

Kararla birlikte damga vergisine ilişkin üst sınır da aynı oranda yükseltildi. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca her bir kağıttan alınacak damga vergisinin üst sınırı yüzde 18,95 artırılırken, Kanuna ekli 1 sayılı tabloda yer alan kağıtlar için uygulanan maktu damga vergisi tutarları da aynı oranda artırıldı.

Ayrıca, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami hadleri de yüzde 18,95 oranında yükseltildi.

Düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Kararın uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
