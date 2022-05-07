MSB'den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı Açıklaması - Haberler

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MSB'den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı Açıklaması

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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MSB'den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Anıtkabir Komutanlığının sosyal medya hesabının bulunmadığı, açılmış hesapların ise "sahte" olduğu uyarısı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Anıtkabir Komutanlığının sosyal medya hesabının bulunmadığı, açılmış hesapların ise "sahte" olduğu uyarısı yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye "https://anitkabir.tsk.tr" adresinden ulaşılabileceği, 360 derece sanal tur yapılabileceği, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin ziyaret edilebileceği kaydedildi.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

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