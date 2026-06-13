Milli Savunma Bakanlığından A Milli Futbol Takımı'na destek paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için destek paylaşımı yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Haydi bizim çocuklar. Siz sahaya çıktığınızda Türk milletinin sarsılmaz iradesini, cesaretini ve mücadele ruhunu temsil ediyorsunuz. Sizler; zorluklar karşısında yılmayan, engelleri aşan ve zafer için son ana kadar savaşan bir milletin evlatlarısınız. Şimdi kahramanlık sırası sizde. 86 milyon da tek yürek sizinle. Zafer bizim olsun." ifadeleri kullanıldı.