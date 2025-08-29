Büyük Taarruz'un İzinde Motosiklet Etkinliği

Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde "süvarinin izinden" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen motosiklet gönüllüleri kamp alanına yerleşti.

Gönüllüler, kentte 26 Ağustos Tabiat Parkı'na kamp kurdu.

Etkinlikte, bugünler için canlarını ortaya koyan kahramanları anmak, anlamak ve minneti ifade etmek amacıyla sürülen bu rotada, 5. Süvari Kolordusunun izlediği yol temel alınacak.

Yarın Afyonkarahisar Kocatepe'den başlayacak sürüş, Tınaztepe, Çiğiltepe ve geçilmez denen ama süvari tarafından bir gecede aşılan Ahırdağı'ndan Sinanpaşa Ovası'na, ikinci gün de adım adım süvarinin izinden gidilerek Kütahya Dumlupınar'a ulaşacak.

Süvarinin izinden grubundan Yavuz Kuru, AA muhabirine, her yıl sayılarının katlanarak arttığını söyledi.

Bu yıl 600-700 motosiklet katılımcısının olacağını kaydeden Kuru, "Yarın Kocatepe anıtından sürüşe başlıyoruz. İlk taaruz cephe hattından ilerleyerek Çiğiltepe Anıtı'na gidiyoruz. Çiğiltepe Anıtı'nda anma törenimizi yaptıktan sonra Süvari'nin asıl geçiş noktası olan Ahırdağı geçişini yapıyoruz. Daha sonra Yörük Mezarı üzerinden Tokuşlar köyüne inerek birinci gün programını tamamlıyoruz. İlk gün 80 kilometre ikinci gün yine 6 tane Süvari Şehitliğine uğradıktan sonra sürüşü Dumlupınar'da tamamlıyoruz." diye konuştu.

Oğuz Çetin de Çanakkale'nin Ezine ilçesinden geldiğini belirtti. 4. kez etkinliğe katıldığını anımsatan Çetin, şunları söyledi:

"Çok heyecanlı ve gururluyum. O zamanları düşünüp bugünle mukayese ettiğimiz zaman aynı ruhun tekrar yaşadığını inanıyorum hissediyorum da bu çok mutlu ediyor beni. Etkinlik tamamen gönüllülükle oluyor. İnsanımız, gençlerimiz gerektiği zaman buradan 103 yıl önce nasıl gerekeni yapmışlarsa yine aynısını yapacaklarını gösteriyorlar."

Daha sonra Kuru tarafından katılımcılara brifing verildi.