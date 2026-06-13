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Abd-İran Savaşında Anlaşma Beklentisi: Brent Petrol Geriledi, Motorine 1, 22 TL İndirim Bekleniyor

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ABD-İran savaşının anlaşmayla sona ereceği beklentisi ve Brent petroldeki düşüş, motorin fiyatlarında indirimi gündeme getirdi. Salı günü 4,88 TL'lik indirim beklenirken, eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya 1,22 TL yansıyacak. Benzin fiyatlarında ise değişiklik öngörülmüyor.

Haber: Olcay Aydilek

(ANKARA) - ABD- İran savaşının bir anlaşmayla sona ereceği yönündeki beklentiler ve Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıtta indirimi gündeme getirdi. Motorinde salı günü 4,88 TL'lik indirim beklenirken, bunun 1,22 TL'sinin pompaya yansımasının öngörüldüğü bildirildi. Benzin fiyatlarında ise şimdilik değişiklik beklenmiyor.

ABD-İran savaşının bir anlaşmayla sona ereceği beklentisi, Brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatını düşürdü. Brent petrol 87 dolara kadar geriledi.

Bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinde salı günü 4,88 TL indirim beklendiği, eşel mobil sistemi gereği bunun 1,22 TL'sinin pompaya yansımasının öngörüldüğü belirtildi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi. Sektör uzmanları, olumlu seyrin devam etmesi halinde ilerleyen günlerde benzinde de indirim ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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