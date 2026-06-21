Moskova çevresinde akaryakıt kuyrukları ve kısmi fiyat artışları yaşanıyor

Moskova çevresindeki bazı akaryakıt istasyonlarında araç yoğunluğu artarken, bazı özel şirketlerin fiyatları artırdığı görüldü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Moskova Bölgesi'ndeki bazı istasyonlarda belirli benzin türlerinin satışı geçici olarak durduruldu.

Bazı istasyonlarda yalnızca motorin ve yüksek oktanlı benzin satılırken, Moskova çevresinde faaliyet gösteren bazı istasyonlarda araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

Akaryakıt fiyatlarında da şirketler arasında kısmi farklılıklar oluşurken, başkent çevresinde bazı istasyonlarda fiyatlar 80 rubleden 100 ruble civarına kadar yükseldi.

Gazpromneft, Lukoil ve Rosneft gibi büyük petrol şirketlerin istasyonlarında ise 95 oktan benzinin litre fiyatı yaklaşık 73 ruble seviyesinde kaldı ve satışlar normal şekilde sürüyor.

Rusya Federal Rekabet Servisi ise fiyat artışlarını incelemeye aldığını duyurdu.

Moskova yönetimi, kentte petrol ürünü sevkiyatının ve istasyonların faaliyetlerinin normal şekilde devam ettiğini açıklarken, Moskova Bölgesi'ndeki bazı noktalarda yaşanan geçici yakıt eksikliği ve kuyrukların bölgede yayılmadığı ifade ediliyor.