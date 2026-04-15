Bilecik'te hükümlü garson sayesinde bulunan 53 bin 600 lira sahibine teslim edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ait sosyal tesislerde bir müşteri, montunu unuttu. Montun cebindeki 53 bin 600 lira, durumu fark eden hükümlü garson tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumundan yapılan açıklamada, tesiste 7 aydır garson olarak çalışan hükümlü S.E.S, bir müşterinin montunu sandalyede unuttuğunu fark etti.

S.E.S'nin durumu yetkililere bildirmesi üzerine söz konusu montun cebinde 53 bin 600 lira bulunduğu belirlendi.

Tutanakla muhafaza altına alınan para, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücel ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince tesiste sahibine teslim edildi.

Hükümlü S.E.S'ye de takdir belgesi verildi.

Kaynak: AA / Beyzanur Topçu
