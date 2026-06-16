Modi, dayanışmanın önündeki "en büyük engelin" uluslararası hukuka saygı eksikliği olduğunu söyledi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uluslararası dayanışmanın inşasında uluslararası hukuka saygı eksikliğinin "en büyük engel" olduğunu ve öncelikli olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Modi, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen oturumda konuştu.

Enerji, gıda, sağlık, siber ve ekonomik güvenliğin birbirine sıkı şekilde bağlı olduğunu belirten Modi, uluslararası ortaklıkların artık bir tercih değil, insanlığın ilerlemesi ve refahı için bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Modi, uluslararası ortaklıkların "bağışçı-alıcı" paradigmasından çıkarak eşit sahiplik ve dayanışma temelinde yeniden şekillenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu yaklaşımın kalıcı işbirliği için kritik olduğunu ifade etti.

Uluslararası dayanışmanın inşasında uluslararası hukuka saygı eksikliğinin "en büyük engel" olduğuna dikkati çeken Modi, bunun öncelikli olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

Modi ayrıca kalıcı barış ve istikrar için diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Modi, G7'de devlet liderleriyle görüştü

Ayrıca Hindistan Başbakanı Modi, Kanada Başbakanı Mark Carney ile G7 Liderler Zirvesi marjında bir araya gelerek ikili ilişkiler ve stratejik işbirliğini değerlendirdi.

Liderler, ticaret, enerji ve tedarik zincirleri alanlarında kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduklarını ifade ederken, savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Genel Bilgi Güvenliği Anlaşması müzakerelerinin başlatılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca Modi ve Carney, kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) müzakerelerinin bu yıl sonuçlandırılması hedefini yineledi.

Modi, Fransa'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile de ikili ilişkileri görüştü.