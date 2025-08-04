MKE ve MEB İşbirliğiyle Eğitimde Yeni Dönem Başladı

Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokol kapsamında açılan dersliksiz okul için mülakatlar başladı.

Kırıkkale'deki MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü tesislerinde bugün başlayan ve 8 Ağustos'a kadar yapılacak teknik sınav ve mülakatlarla ilk öğrenciler seçilecek.

Mülakatların ardından kabul değerlendirmeleri ise oluşturulan teknik komisyon tarafından yapılacak.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) puanının yüzde 70'i ile dört ayrı beceri setine dayalı uygulamalı teknik sınav puanının yüzde 30'u esas alınarak oluşturulacak başarı sıralamasında ise 30 asıl, 15 yedek öğrenci kayıt hakkı kazanacak.

MKE ve Milli Eğitim Bakanlığındaki üst düzey yöneticiler, aday ile velilere okula özgü yenilikçi müfredat, atölye-laboratuvar imkanları ve mezunlara sunulacak istihdam perspektifleri hakkında kapsamlı bilgi paylaşımında bulundu.

MKE Mühimmat Fabrikası bünyesindeki uygulama ile öğrenciler, derslik yerine doğrudan üretim alanlarında eğitim alacak.

Eğitimler uygulamalı olacak

Türkiye'de bu alanda ilk okul olma özelliğini taşımasının yanında teorik ve uygulamalı tüm dersler, alan öğretmenleri ve MKE mühendislerinin rehberliğinde, gerçek üretim hatları üzerinde gerçekleştirilecek.

Pilot uygulama makine ve teknoloji tasarımı alanı için yürütülecek, öğrenciler haftanın 4 günü, MKE üretim hatlarında, çalışanlarla birlikte birebir uygulamalı eğitim alacak.

MKE çalışanlarının kullandığı tüm ekipmanlar, kişisel koruyucu donanımlar, yemek ve servis hizmetleri öğrencilere de sunulacak.

Öğrencilerin kırtasiye, giyim, ulaşım ile yemek ihtiyaçları MKE tarafından karşılanacak ve eğitim süresince her öğrenciye, asgari ücretin yüzde 30'u oranında aylık ödeme yapılacak.

Lise öğrenim sürecinde başarılı olan öğrencilere de burs imkanı sağlanacak.

İstihdam garantisi

11. sınıf sonunda yapılacak beceri sınavlarından başarılı olan öğrencilere çıraklık, 12. sınıf sonunda yapılacak sınavlardan başarılı olanlara ise ustalık belgesi, lise diploması ve usta öğreticilik belgesi verilecek.

MKE tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler, doğrudan MKE'de istihdam edilecek.

İstihdam edilemeyen öğrenciler için mezuniyet sonrası mezun takip ve kariyer merkezi kurularak savunma sanayii içinde değerlendirilmesi sağlanacak.

Mezun olduktan sonra üniversiteye ilgili alanda dereceye girerek yerleşen öğrenciler için üniversite hayatları boyunca burs sağlanacak.

Öğrenciler üniversite eğitimleri sırasında MKE'de staj yapabilecek, son sınıfta aday mühendislik programına katılabilecek. Başarılı olanlar ise MKE bünyesinde istihdam edilecek.

"Dünyaya ismini duyurmuş bir kurum"

Kızı mülakata giren Hatice Bodur, kızının bir geleceğinin olmasını ve vatana, millete hayırlı işler yapmasını istediğini söyledi.

Çocuğunun burada çalışmak istediğini ifade eden Bodur, "Çocuğum kendisi istedi. Makine Kimya'nın projelerini izliyordu. Dünyaya ismini duyurmuş bir kurum. Geleceği olabilecek, vatana hayırlı olabilecek bir iş imkanı olabileceğini düşündük." dedi.