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MKE, Güney Afrika ve Fas savunma müsteşarları, Burundi Genelkurmay Başkanını ağırladı

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MKE, Güney Afrika ve Fas savunma müsteşarları, Burundi Genelkurmay Başkanını ağırladı
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MKE, Burundi Genelkurmay Başkanı ile Güney Afrika ve Fas'ın savunma müsteşarlarını ağırladığını bildirdi. Görüşmelerde heyetlere MKE'nin yatırımları, ürünleri ve tarihi hakkında bilgi verildiği, iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği belirtildi.

(ANKARA) - Mke, Burundi Genelkurmay Başkanı ile Güney Afrika Cumhuriyeti ve Fas'tan savunma yetkililerinin kurumu ziyaret ettiğini bildirdi. MKE'den yapılan açıklamada, görüşmelerde heyetlere şirketin yatırımları, ürünleri ve tarihi hakkında bilgi verildiği, iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği belirtildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) sosyal medya hesabından "Güney Afrika, Fas ve Burundi'den şirketimize önemli ziyaretler" başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Güney Afrika Cumhuriyeti ve Fas'ın Savunma ve Askeri Gaziler Bakanlığı Savunma Müsteşarları ile Burundi Genelkurmay Başkanını Şirketimizde ağırladık. Gerçekleştirilen görüşmelerde heyetlere yatırımlarımız, ürünlerimiz ve tarihimiz hakkında detaylı bilgi verirken iş birliği fırsatlarını da değerlendirme imkanı bulduk."

Kaynak: ANKA
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