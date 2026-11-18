Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mısır ile Suriye, yaklaşık 15 yıldır yapılamayan doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik protokol imzaladı.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) 43. Olağanüstü Genel Kurulu ve 7. Dünya Hava Taşımacılığı Konferansı (ATConf/7) kapsamında imzalandı.

Kanada'nın Montreal kentinde 16 Kasım'da başlayan etkinlikler sırasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında 2011'den bu yana kesintiye uğrayan doğrudan uçuşların yeniden başlatılması hedefleniyor.

Açıklamada, protokolün sivil havacılık alanında daha önce gerçekleştirilen görüşmelerin ardından imzalandığı belirtildi.

İmza törenine Mısır Sivil Havacılık Bakanı Samih el-Hafni ile Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu Başkanı Ömer el-Husri katıldı.

Protokolün iki ülke arasında sivil havacılık alanındaki işbirliği ve koordinasyonun çerçevesini belirlemeyi amaçladığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda teknik bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, çalışma mekanizmalarının ve mevcut prosedürlerin geliştirilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Söz konusu çalışmaların havacılık sektörünün verimliliğini artırmasına ve uluslararası standartların uygulanmasına katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Tarafların, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların gelecek dönemde yeniden başlatılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Mısır Sivil Havacılık Bakanı Hafni, temmuz ayında Şam'da iki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin ardından doğrudan uçuşların "yakında" başlayacağını açıklamıştı.

Mısır ile Suriye arasındaki düzenli doğrudan uçuşlar, 2011'de Suriye'de Beşşar Esed rejiminin halk protestolarına yönelik müdahaleleriyle başlayan çatışmaların ardından kesintiye uğramıştı.

Kaynak: AA