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Mısır ve Karadağ Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Mısır ve Karadağ Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı
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Mısır ile Karadağ arasında ilişkilerin geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzalandı. Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki işbirliği konularını görüştü ve doğrudan uçuşların başlaması kararlaştırıldı.

Mısır ile Karadağ arasında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine dair mutabakat zaptı imzalandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Temim Hallaf'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin ülkeye resmi ziyarette bulunan Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile bir araya geldiği belirtildi.

Bakanlar ve heyetler arası görüşmelerde, Mısır ile Karadağ arasında işbirliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı kaydedildi.

Görüşmeler sonrasında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine dair mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.

Mısır'ın El-Ahram gazetesi ise iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlaması kararı alındığını yazdı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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