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Mısır ve BAE, Mısır'ın kuzey sahilinde yeni bir kent inşa etmek için anlaşma imzaladı

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Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), turizm, yatırım ve döviz rezervlerini artırma amacıyla Mısır'ın kuzey sahilinde yeni bir kent inşa etmek üzere bir anlaşma imzaladı. İskenderiye'nin batısında 170 kilometrekarelik bir alanda Ras El-Hikme adıyla yeni bir kent kurulacak. Proje, Mısır'ın Yeni Kent Toplulukları Kurumu ve Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi tarafından yürütülecek ve 35 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım getirecek.

KAHİRE, 24 Şubat (Xinhua) -- Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), turizm, yatırım ve döviz rezervlerini artırma amacıyla Mısır'ın kuzey sahilinde yeni bir kent inşa etmek üzere bir anlaşma imzaladı.

Mısır Konut Bakanı Asım El-Cezzar ile BAE Yatırım Bakanı Muhammed El Suveydi arasında Cuma günü Mısır'ın Yeni İdari Başkenti'nde imzalanan anlaşmaya göre İskenderiye kentinin batısında 170 kilometrekarelik bir alanda Ras El-Hikme adıyla yeni bir kent kurulacak.

İmza törenine katılan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, projenin Mısır'ın Yeni Kent Toplulukları Kurumu ve Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi tarafından yürütüleceğini ve iki ay içerisinde ekonomiye 35 milyar ABD doları tutarında doğrudan yabancı yatırım getireceğini söyledi.

"Bu, ülkenin tarihindeki en büyük miktarda doğrudan yabancı yatırım" diyen Medbuli, anlaşmanın, hükümetin döviz kaynaklarını artırmak için üzerinde çalıştığı birçok yatırım anlaşmasının başlangıcını teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

BAE tarafının proje aracılığıyla en az 150 milyar dolar yatırımda bulunacağını kaydeden Medbuli, tamamlandığında projenin 8 milyon turist çekmesinin beklendiğini belirtti.

Anlaşma, Mısır'ın ekonomiyi desteklemek üzere yeni bir kredi için Uluslararası Para Fonu'yla görüşmeler yürüttüğü bir dönemde yapıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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